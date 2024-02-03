03 февраля 2024, 10:49
Выделение ЕС помощи Украине назвали противоречащим интересам Европы
Володин: решение ЕС выделить помощь Украине идет вопреки интересам Европы
Лидеры стран Евросоюза, решив выделить Украине 50 миллиардов евро, действуют вопреки национальным интересам. Это грозит сменой власти. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, Европу ждут большие проблемы из-за продолжения поддержки киевского режима.
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«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений», — подчеркнул парламентарий.
Володин допустил, что на фоне этого в Европарламенте появятся новые силы, которые захотят решать внутренние проблемы блока и будут бороться за благополучие самих европейцев.
Брюссель потратит средства из бюджета ЕС на разжигание войны, а не на помощь своим гражданам, добавил спикер Госдумы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина получит средства на поддержку экономики. Деньги в том числе должны направить на обеспечение социальных гарантий перед гражданами.
Глава венгерского правительства ранее блокировал идею выделения очередного транша для Киева, однако на его решение повлияли Франция и Италия.
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