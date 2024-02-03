Мир 03 февраля 2024, 10:49 Выделение ЕС помощи Украине назвали противоречащим интересам Европы Володин: решение ЕС выделить помощь Украине идет вопреки интересам Европы РИА «Новости»

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Лидеры стран Евросоюза, решив выделить Украине 50 миллиардов евро, действуют вопреки национальным интересам. Это грозит сменой власти. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, Европу ждут большие проблемы из-за продолжения поддержки киевского режима.

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«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений», — подчеркнул парламентарий.

Володин допустил, что на фоне этого в Европарламенте появятся новые силы, которые захотят решать внутренние проблемы блока и будут бороться за благополучие самих европейцев.

Брюссель потратит средства из бюджета ЕС на разжигание войны, а не на помощь своим гражданам, добавил спикер Госдумы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина получит средства на поддержку экономики. Деньги в том числе должны направить на обеспечение социальных гарантий перед гражданами.

Глава венгерского правительства ранее блокировал идею выделения очередного транша для Киева, однако на его решение повлияли Франция и Италия.