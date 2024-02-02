Мир 02 февраля 2024, 18:04 Орбан рассказал, на что пойдут выделенные ЕС для Украины 50 миллиардов евро Орбан: выделенные ЕС 50 миллиардов евро пойдут на поддержку экономики Украины РИА «Новости»

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Новый пакет помощи от ЕС для Украины в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку вооружений и боеприпасов, а на поддержку экономики страны. Об этом в эфире радио Kossuth заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

По его словам, средства нужны, чтобы достигшее банкротства государство окончательно не рухнуло. Если ни американцы, ни европейцы не будут отправлять Украине деньги, то это означает невыплату пенсий, зарплат, пособий, пояснил Орбан.

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Венгерский премьер выразил уверенность, что время работает на Россию, а расклад сил не изменится в пользу Украины, хотя в Евросоюзе не хотят этого признавать. Военную помощь для ВСУ из Фонда мира обсудят на встрече глав МИД ЕС. Однако Венгрия не намерена поставлять оружие ВСУ, подытожил Орбан.

Ранее в ЕС заявили, что Украина получит новый пакет помощи, если в Киеве будут соблюдать демократические принципы, в том числе уважать права национальных меньшинств.