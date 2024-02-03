Мир 03 февраля 2024, 09:24 Макрон и Мелони повлияли на решение Орбана по Украине Politico: Орбан изменил мнение о помощи Украине из-за Макрона и Мелони Global Look Press

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Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 миллиардов евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони. Об этом написало издание Politico.

Макрон в январе встречался с Орбаном за обедом в Париже. Французский лидер обсуждал с гостем вопросы, связанные с интеграцией восточных стран Европы. Он сделал все, чтобы не «антагонизировать», а привлечь на свою сторону венгерского премьера, указала газета.

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Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре. Перед голосованием в январе она снова поговорила с политиком по телефону, а затем лично встретилась в Брюсселе.

В итоге глава венгерского правительства согласился, чтобы ЕС направил транш для поддержки экономики Украины. Он заявил, что деньги в том числе пойдут на обеспечение социальных гарантий государства перед населением — выплаты пенсий, пособий.