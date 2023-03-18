Мир 18 марта 2023, 13:10 Выдавших незаконный ордер на арест Путина и Львовой-Беловой членов МУС предложили отправить в Сибирь Предприниматель Малофеев потребовал признать МУС преступной группой и отправить в Сибирь РИА «Новости»

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Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — это признание, что страдания детей для европейцев стали нормой. Об этом заявил российский предприниматель Константин Малофеев. Полный текст его заявления привел телеканал «Царьград».

Бизнесмен назвал бесовской логику, по которой спасать детей — плохо, а оставлять в беде — хорошо.

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«В аду зло — это „норма“. Содомия — „норма“, торговля людьми, проституция — „норма“, убийство в виде абортов и эвтаназии — тоже „норма“. А спасение детей, погибающих на войне от западных бомб и мин, — „ненормально“», — заявил Малофеев.

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Предприниматель подчеркнул, что сам был свидетелем работы детского омбудсмена России в Донбассе, когда она вывозила сирот из разрушенных приютов, чтобы передать в семьи, где их окружили добром и заботой. При этом Львова-Белова тоже не осталась в стороне, усыновив 15-летнего мальчика из Мариуполя.

«Запад превращается в ад. Спускаясь же с духовного уровня на юридический, хочется закончить констатацией факта: согласно российскому Уголовному кодексу, заведомо ложное обвинение в совершении преступления является преступлением», — отметил Малофеев.

Он добавил, что в таком случае всех членов МУС необходимо признать организованной преступной группировкой, арестовать и отправить в колонии Сибири, где они смогут спасти свои души в тюремных храмах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Международного уголовного суда, назвал его возмутительным и ничтожным с юридической точки зрения. Он напомнил, что Россия и другие страны не признали право МУС для вынесения решений.

Об этом же заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, которая напомнила, что Россия не ратифицировала Римский статут, а значит, не подчиняется решениям МУС.