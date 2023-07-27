Мир 27 июля 2023, 01:59 Выдавшего ордер на арест Путина судью объявили в розыск Судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест Путина, объявили в розыск РИА «Новости»

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Судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск. Ее карточка появилась в базе розыска МВД России.

«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

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Другой информации, в том числе по какой статье ее разыскивают, в базе ведомства не написали.

МУС выдал ордер 17 марта. Путина и Львову-Белову обвиняют в якобы причастности к «незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.

Ранее в ответ на это розыск объявили прокурора суда в Гааге Карима Хана. Уголовное дело против него, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса следственный комитет возбудил в конце марта.

Президент Молдавии Майя Санду в конце мая заявила, что молдавские полицейские арестуют Владимира Путина, если он решит совершить визит в республику.