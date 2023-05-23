23 мая 2023, 15:05
Молдавия пообещала арестовать Путина по ордеру МУС в случае его визита
Президент Молдавии Санду пообещала выполнить ордер МУС по аресту Путина
Правоохранительные органы Молдавии арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в республику в соответствии с выданным ордером Международного уголовного суда (МУС). Об этом в интервью телеканалу Euronews Romania заявила президент республики Майя Санду.
Она напомнила, что Молдавия подписала и регламентировала Римский статут и должна подчиняться решениям МУС.
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«Республика Молдавия подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать его решение», — заявила Санду.
Ордера на аресты президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта по делу о якобы незаконной депортации украинских детей, которых эвакуировали с мест ведения боевых действий.
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не несет никаких обязательств Международным уголовным судом, так как не входит в число стран, ратифицировавших Римский статут. Поэтому все подобные решения международной инстанции не имеют для страны юридической силы.
Следственный комитет России завел уголовные дела против прокурора и судей МУС, заявив, что вынесенное ими решение носит незаконный характер. В ведомстве подчеркнули, что никаких оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и уполномоченного по правам ребенка у международной организации нет.
Суд
Молдавия
Владимир Путин
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