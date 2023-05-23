Мир 23 мая 2023, 15:05 Молдавия пообещала арестовать Путина по ордеру МУС в случае его визита Президент Молдавии Санду пообещала выполнить ордер МУС по аресту Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы Молдавии арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в республику в соответствии с выданным ордером Международного уголовного суда (МУС). Об этом в интервью телеканалу Euronews Romania заявила президент республики Майя Санду.

Она напомнила, что Молдавия подписала и регламентировала Римский статут и должна подчиняться решениям МУС.

Реклама

«Республика Молдавия подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать его решение», — заявила Санду.

Ордера на аресты президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта по делу о якобы незаконной депортации украинских детей, которых эвакуировали с мест ведения боевых действий.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не несет никаких обязательств Международным уголовным судом, так как не входит в число стран, ратифицировавших Римский статут. Поэтому все подобные решения международной инстанции не имеют для страны юридической силы.

Следственный комитет России завел уголовные дела против прокурора и судей МУС, заявив, что вынесенное ими решение носит незаконный характер. В ведомстве подчеркнули, что никаких оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и уполномоченного по правам ребенка у международной организации нет.