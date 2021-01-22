Выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте исключили

В надзорном ведомстве пояснили, что никаких запросов в отношении россиян к ним не поступало. Но в любом случае выдача Гречушкина и Прокошева невозможна.

Информация о том, что Интерпол выдал ордер на арест Игоря Гречушкина, чье судно доставило нитрат аммония в порт Бейрута, сообщило национальное агентство Ливана со ссылкой на прокурора Гассана Хури. В сообщении агентства говорится, что международное ведомство запросило арест португальского предпринимателя. В 2014 году он изучал содержимое ангара, где хранилось взрывчатое вещество.

По данным СМИ, нитрат аммония в Бейрут доставило судно Rhosus. Владелец корабля Игорь Гречушкин обанкротился и бросил экипаж. Моряки оставались в порту столицы Ливана около года. Капитаном судна был россиянин Борис Прокошев. В 2014 году власти Ливана забрали груз с корабля себе и положили для сохранения в один из ангаров.

В августе 2020 года нитрат аммония сдетонировал. Взрыв уничтожил несколько сотен домов и автомобилей. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, который действовал до 19 сентября.

Через несколько дней после разрушительного взрыва в городе начались беспорядки. Граждане захватили здания нескольких государственных министерств и потребовали смены действующей власти. Чтобы не допустить кровопролития, премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил об отставке всего Кабинета министров.