Взрыв в порту Бейрута решили списать на россиян. Выдаст ли их Москва?

Интерпол объявил в международный розыск двух россиян и португальца по делу о взрыве селитры в порту Бейрута. Жертвами катастрофы стали как минимум 190 человек. Почему в ней решили обвинить российских моряков — разбирался «360».

Что произошло

4 августа 2020 года в столице и крупнейшем порту Ливана Бейруте взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли, по меньшей мере, 190 человек, около 300 тысяч остались без жилья. Взрыв разрушил дома в радиусе 10 километров. В центре образовался огромный кратер.

Селитру конфисковали с судна Rhosus, которое в 2013 году везло ее из грузинского Батуми на завод взрывчатых веществ в Мозамбике. Сухогруз зашел в порт Бейрута, по одной версии, из-за проблем с двигателем. По другой — для погрузки нового товара.

Капитан, гражданин России Борис Прокошев, говорил, что Rhosus не выпустили из-за долгов судовладельца за портовое обслуживание. С 2014 года селитра хранилась на складе бейрутского порта и постепенно накапливала влагу, что, судя по всему, и привело к самопроизвольному взрыву. К расследованию привлекли специалистов Интерпола.

По словам моряков с Rhosus, Гречушкин обанкротился и «фактически бросил судно». В 2018 году сухогруз затонул в Бейруте из-за течи в корпусе.

В августе 2020 года должностные лица порта были отправлены под домашний арест. На Кипре допросили владельца судна, местного бизнесмена с российским паспортом Игоря Гречушкина. В октябре того же года ливанский суд заочно арестовал Гречушкина и Прокошева.

Розыск через Интерпол

12 января 2021 года Интерпол по запросу Ливана объявил россиян Гречушкина и Прокошева в розыск. Вместе с ними разыскивается португалец Хорхе Морейра, купивший аммиачную селитру в Грузии.

В базе Интерпола они попали под «красное уведомление» — страны, входящие в полицейскую организацию (например, Россия или Кипр) должны их арестовать.

Капитан Rhosus Борис Прокошев сообщил РБК, что был шокирован, когда узнал, что его объявили в розыск.

«В Бейруте мы остались только потому, что они нас задержали, не выпустили из Ливана. Другое дело, что там деньги не уплатил хозяин, но это же не мои проблемы. Я не вышел из Ливана, потому что они не выпустили судно. Ну какая может быть моя вина?» — недоумевает моряк.

«Я не знаю, каким образом меня притянуть», — добавил он.

Прокошев сообщил, что с ним по поводу розыска пока не связывались.

Мнение юриста

Юрист-международник Валерий Ванин выразил недоумение объявлением в розыск капитана и владельца судна. По его словам, судебные органы Ливана пошли «по пути выгораживания местных государственных чиновников».

«Дело в том, что груз был выгружен с корабля принудительно. И те россияне, которым пытаются сейчас заочно предъявить обвинения, не могли никак воспрепятствовать выгрузке этого опасного груза, потому что это делали власти», — сказал Ванин «360».

Источник фото: пресс-служба МЧС России

По мнению юриста, таможенные и портовые власти Ливана «отлично знали, что груз опасный», однако не предприняли никаких действий.

Розыск граждан России Ванин считает «частью антироссийской истерии». «Видимо, ливанские чиновники решили на фоне антироссийских настроений обвинить россиян и выгородить своих», — предполагает адвокат.

Он напомнил, что Россия не выдает своих граждан за границу. По запросу ливанских властей Москва может провести допрос подозреваемых.

«Но возбуждать самостоятельно уголовное дело точно не будет, потому что если считать, что это преступление, то оно совершено на территории иностранного государства, и к российской юрисдикции отношения не имеет», — пояснил юрист.