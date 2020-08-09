Выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

Явка на выборы президента Белоруссии превысила 54%. Это означает, что они признаны состоявшимися, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняло участие в голосовании», — привело РИА «Новости» слова Ермошиной.

Ранее свой голос за одного из кандидатов отдал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Проголосовать он приехал в Белорусский государственный университет физической культуры. Там его встретили живой музыкой и цветами.

Состоявшимся голосование считается, если в нем приняли участие более половины граждан Белоруссии. Все они должны быть включены в список избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него отдадут голоса более 50% проголосовавших граждан республики.

Выборы президента стартовали в Белоруссии утром 9 августа. Для граждан открыли 5767 избирательных участков, из которых 44 организовали за пределами страны. Досрочные выборы проходили в течение предыдущих пяти дней. По их итогам явка избирателей составила 41,7%.