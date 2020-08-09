Выборы президента проходят в Белоруссии. Онлайн-трансляция

Выборы президента начались в Белоруссии. В стране открылись 5723 избирательных участка. Эта предвыборная кампания в стране выдалась громкой — она сопровождалась митингами и задержаниями. «360» ведет онлайн-трансляцию выборов.

11:45 Еще один кандидат, Андрей Дмитриев, также уже проголосовал. Он уверен, что сделал выбор в пользу будущего президента:

«Я голосовал сегодня за нового президента. Очевидно, что в Беларуси должен быть второй тур. Если бы избирательные комиссии считали честно, то был бы второй тур, и у нас появился бы новый президент».

11:37 Лукашенко заявил, что не слишком рассчитывает на международное признание выборов президента Белоруссии.

11:34 Государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке в день выборов, сообщает Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты.

11:07 Александр Лукашенко приехал на избирательный участок в Белорусском государственном университете физической культуры и проголосовал. Президента встретили цветами и живой музыкой.

10:54 Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,55%. Чтобы их признали состоявшимися нужно, чтобы проголосовали не менее 50% внесенных в списки граждан.

10:51 Оставшаяся в тени конкурентов кандидат Анна Канопацкая проголосовала «за независимую Белоруссию без союза с Россией».

10:36 Оператор связи «Белтелеком» прокомментировал проблемы с интернетом в основной день голосования.

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — сказал замгендиректора компании Вадим Шайбаков.

10:20 А вот так белорусы голосуют в Петербурге:

10:09 Выборы президента Белоруссии проходят спокойно, тревожащих сведений не поступало — глава ЦИК республики.

10:01 СМИ пишут, что в стране начались проблемы с интернетом. В частности не всегда работает Telegram и YouTube.

09:44 Голосуют белорусы и в России. Очередь из 60 человек выстроилась у посольства в Петербурге. В Сети пишут и белорусах, которые с самого утра пришли на участок в Москве.

09:12 Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявила замечаний к проведению выборов.

08:47 На время проведения выборов в Белоруссии закрыли парковки на проспекте Независимости. Также знаки «остановка» и «стоянка» запрещены повесили на улицах Кирова, Карла Маркса, Ленина и Комсомольской.

08:23 За пять дней досрочного голосования явка составила 41,7%, сообщила глава ЦИК страны.

08:15 Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предупредила, что вечером на участках установят пропускной режим. Это необходимо для избежания скопления людей.

08:10 Комиссия опечатывает избирательные урны.

08:00 Избирательные участки открылись в Белоруссии.

Выборы президента проходят в Белоруссии несколько дней. Досрочно проголосовать можно было с 4 по 8 августа. В основной день участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

С мая в стране проходили акции протеста из-за задержания кандидатов в президенты. Так, ЦИК отказался регистрировать на выборах главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его заподозрили в отмывании денег и арестовали. За несколько дней до голосования дважды задержали Марию Мороз, главу штаба Светланы Тихановской. Оба раза ее отпустили

Выборы будут считаться состоявшимися, если проголосуют более 50% избирателей.