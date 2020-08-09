Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Его встретили цветами и живой музыкой

Выборы нового президента продолжаются в Белоруссии. Свой голос уже отдал действующий лидер станы Александр Лукашенко.

Глава государства традиционно голосовал в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске. У входа на избирательный участок его встретили с цветами. Лукашенко принял подарки, а затем немного пообщался с должностными лицами.

После этого он зашел в здание и передал члену комиссии свой паспорт. Лукашенко поставил подпись рядом со своей фамилией в списках избирателей, получил бюллетень и отдал свой голос за одного из кандидатов.

Ожидается, что позже белорусский президент ответит на вопросы журналистов, пишет ТАСС. На избирательном участке собралось порядка 100 журналистов, представляющих около 40 различных СМИ.

Выборы президента Белоруссии стартовали утром 9 августа. Всего открылось 5767 избирательных участков, из которых 44 находятся за рубежом. В течение пяти дней в Белоруссии проходили досрочные выборы. На них явка составила 41,7%.