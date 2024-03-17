Мир 17 марта 2024, 09:28 Выбор России в качестве врага НАТО объяснили во Франции Французский политик Филиппо: Россия и Китай станут врагами НАТО к 2030 году РИА «Новости»

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Западные страны превратили Россию в своего врага под влиянием США в НАТО. Об этом «Известиям» заявил французский политик Флориан Филиппо.

По его словам, военный блок поддерживает существование только в условиях наличия некой обозначенной угрозы.

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«Так американским властям проще оправдывать нападения на другие страны, военные инвестиции или иные действия. Теперь врагом выбрали Россию. Думаю, что они вместе с Китаем станут для НАТО врагами к 2030 году. Но Франция в этой игре участвовать не должна», — указал Филиппо.

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ отмечал, что НАТО и Россию ждут несколько лет очень тяжелых и напряженных отношений. По его словам, Североаталантический альянс якобы защищает свою территорию, а также своих союзников.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США толкают НАТО на конфликт с Россией.