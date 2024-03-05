Мир 05 марта 2024, 19:58 Антонов заявил, что США толкают НАТО на конфликт с Россией Посол РФ в США Антонов: мы стоим перед опасностью прямого столкновения с НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и Соединенные Штаты оказались перед угрозой прямого столкновения по вине Вашингтона, заявил российский посол Анатолий Антонов. Об этом сообщил Telegram-канал диппредставительства РФ в США.

По словам дипломата, американские власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте «утечки» содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят все к обвинениям России в неких «гибридных» и хакерских атаках.

Реклама

«По существу мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — подчеркнул Антонов.

Также он отметил, что на этом фоне тезисы послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию о наличии у нашей страны всех достаточных сил и средств для отражения агрессии государств блока становятся все актуальнее.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти понимают, чем грозит отправка европейских военных на Украину. Дипломат выразил уверенность, что в условиях гибридной войны Запада против России даже разговоры об использовании сухопутных войск стран НАТО могут привести к негативным последствиям.