Мир 17 марта 2024, 03:13 В НАТО призвали готовиться к годам напряженных отношений с Россией Замгенсека НАТО: необходимо готовиться к годам напряженных отношений с РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россию и НАТО ждут несколько лет «напряженных отношений». Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ на брифинге для журналистов в румынском городе Констанца. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы должны готовиться еще, по крайней мере, к нескольким годам напряженных отношений. Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — сказал он.

Реклама

По словам Джоанэ, проблемы в отношениях с Россией не зависят от того, кто станет президентом страны: Владимир Путин или другой кандидат.

Ранее Североатлантический альянс обвинили в том, что он превратил Украину в «свалку устаревшего оружия». Такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest. По его мнению, переданная Западом ВСУ бронетехники оказалась слишком старой и немногочисленной, чтобы изменить ситуацию на поле боя.