17 марта 2024, 03:13
В НАТО призвали готовиться к годам напряженных отношений с Россией
Замгенсека НАТО: необходимо готовиться к годам напряженных отношений с РФ
Россию и НАТО ждут несколько лет «напряженных отношений». Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ на брифинге для журналистов в румынском городе Констанца. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы должны готовиться еще, по крайней мере, к нескольким годам напряженных отношений. Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — сказал он.
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По словам Джоанэ, проблемы в отношениях с Россией не зависят от того, кто станет президентом страны: Владимир Путин или другой кандидат.
Ранее Североатлантический альянс обвинили в том, что он превратил Украину в «свалку устаревшего оружия». Такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest. По его мнению, переданная Западом ВСУ бронетехники оказалась слишком старой и немногочисленной, чтобы изменить ситуацию на поле боя.
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