ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ХАМАС

Израильские Военно-воздушные силы атаковали подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет. Под удары также попали наблюдательные посты группировки на севере и в центральной части сектора Газа.

Нападение произошло утром 14 мая. Об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Израильские истребители атаковали также пусковую площадку, с которой движение ХАМАС запускало самоподрывающиеся беспилотники.

Утреннее нападение продолжило ночное, когда 160 израильских самолетов напали на сеть туннелей ХАМАС, прорытых под городом Газа. С момента начала конфликта Израиль произвел самый крупный удар по палестинской стороне — он выпустил около 450 ракет по 150 целям.

Ранее движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Предприятие находится около границы с Газой.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Причиной стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Израильская сторона заявила, что готова к диалогу с палестинцами, если они прекратят обстрелы.