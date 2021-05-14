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    14 мая 2021, 12:25

    ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ХАМАС

    Екатерина Шамина

    Израильские Военно-воздушные силы атаковали подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет. Под удары также попали наблюдательные посты группировки на севере и в центральной части сектора Газа.

    ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ХАМАС

    Нападение произошло утром 14 мая. Об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

    Израильские истребители атаковали также пусковую площадку, с которой движение ХАМАС запускало самоподрывающиеся беспилотники.

    Утреннее нападение продолжило ночное, когда 160 израильских самолетов напали на сеть туннелей ХАМАС, прорытых под городом Газа. С момента начала конфликта Израиль произвел самый крупный удар по палестинской стороне — он выпустил около 450 ракет по 150 целям.

    Ранее движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Предприятие находится около границы с Газой.

    Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Причиной стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Израильская сторона заявила, что готова к диалогу с палестинцами, если они прекратят обстрелы.