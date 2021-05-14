Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Об этом написал ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что предприятие находится около границы с Газой.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 10 мая. Причиной стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Последние дни обе стороны ведут обстрелы.

Утром 14 мая появилась информация о том, что израильские военные не входили ночью в сектор Газа, но нанесли удары по целям внутри анклава.

«Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Там также заявили, что на их государство из сектора Газа выпустили более 1750 ракет за последние четыре дня.

Известно, что со стороны палестинцев погибли 109 человек. В частности, 28 детей и подростков, а также 15 женщин. Более 620 человек получили ранения. Израиль сообщил о семи жертвах обстрела. Пострадали 523 израильтянина.

Израильская сторона заявила, что готова к диалогу с палестинцами. Однако для этого со стороны сектора Газа должны прекратиться обстрелы.