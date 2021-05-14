Израиль назвал условие для переговоров с палестинцами о прекращении огня

Израиль готов к диалогу с палестинской стороной, но для этого должно произойти прекращение огня со стороны сектора Газа. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил, что палестинцам нужно искать контакт с ними, а не с другими странами.

«Прямой диалог всегда необходим. Но не в условиях того, что происходит. Должна быть абсолютная тишина, и тогда можно о чем-то говорить. Когда стреляют, уши глохнут, плохо слышно», — отметил Бен Цви в интервью «Интерфаксу».

Дипломат отметил, что палестинской стороне нужно наладить диалог с Израилем, а не искать поддержку в международных организациях и других странах.

«Если нужно соглашение, оно будет между нами и палестинцами, а не между палестинцами и Японией, Австралией или кем-то еще», — сказал посол.

Посол отметил, что Москва может сыграть посредническую роль, потому что Россия имеет большое влияние на палестинскую сторону.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Причиной стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Последние дни обе стороны ведут обстрелы.