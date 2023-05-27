Мир 27 мая 2023, 04:42 ВВС и ВМФ России назвали угрозой для Британии и НАТО Маршал авиации Уигстон: ВВС и флот России представляют угрозу для Британии и НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон назвал военно-воздушные силы и флот России угрозой для Великобритании и НАТО. На этом, сказал маршал, нужно сосредоточить внимание, написала The Telegraph.

«Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и это то „на чем мы должны сосредоточить наше внимание“», — заявил глава британских ВВС.

Реклама

Британское издание Daily Mail до этого сообщало, что российские подводные лодки могут поставить жизнь в Великобритании под угрозу, нарушив инфраструктуру страны. Статья вышла под заголовком: «Как Путин может спровоцировать беспорядки, отключение электроэнергии и стереть миллиарды из экономики, перерезав британские подводные кабели и трубопроводы». Материал вызвал переполох среди британцев.

Ранее аналитики американского журнала Newsweek назвали российские подлодки критической угрозой для НАТО. Они заявили, что противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны.