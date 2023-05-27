27 мая 2023, 04:42
ВВС и ВМФ России назвали угрозой для Британии и НАТО
Маршал авиации Уигстон: ВВС и флот России представляют угрозу для Британии и НАТО
Глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон назвал военно-воздушные силы и флот России угрозой для Великобритании и НАТО. На этом, сказал маршал, нужно сосредоточить внимание, написала The Telegraph.
«Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и это то „на чем мы должны сосредоточить наше внимание“», — заявил глава британских ВВС.
Реклама
Британское издание Daily Mail до этого сообщало, что российские подводные лодки могут поставить жизнь в Великобритании под угрозу, нарушив инфраструктуру страны. Статья вышла под заголовком: «Как Путин может спровоцировать беспорядки, отключение электроэнергии и стереть миллиарды из экономики, перерезав британские подводные кабели и трубопроводы». Материал вызвал переполох среди британцев.
Ранее аналитики американского журнала Newsweek назвали российские подлодки критической угрозой для НАТО. Они заявили, что противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны.
Великобритания
Подлодки
НАТО
Реклама
Реклама