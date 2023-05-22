Мир

22 мая 2023, 04:55

Оружие Путина испугало британцев «катастрофическими последствиями»

Daily Mail: российские подлодки могут поставить жизнь в Британии под угрозу

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Российские подводные лодки могут поставить жизнь в Великобритании под угрозу, нарушив инфраструктуру страны. Об этом написал обозреватель издания  Daily Mail Крис Плезанс.

Свою статью он начал с вопросительного заголовка — «Как Путин может спровоцировать беспорядки, отключение электроэнергии и стереть миллиарды из экономики, перерезав британские подводные кабели и трубопроводы». По словам Плезанса, среди британцев растут опасения, что Россия может отключить Соединенное Королевство от глобальной сети, что поставит жить в стране под угрозу.

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«Великобритания столкнется с „катастрофическим“ сценарием, если Россия отключит жизненно важные связи», — отметил обозреватель.

Он уточнил, что речь идет о здравоохранении, экономике, а также работе мобильной связи и интернета.

Как подчеркнули в статье, ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предупреждал, что у России есть военно-морская программа, нацеленная на «нападение на подводные энергетические и коммуникационные линии».

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