13 мая 2023, 18:50
НАТО испугался российских подлодок
Newsweek: подводные лодки ВМФ России представляют критическую угрозу для НАТО и Запада
Российские подлодки — критическая угроза для НАТО. К такому выводу пришли аналитики американского еженедельного новостного журнала Newsweek.
«Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны, <…> внимание было отвлечено на другие темы», — уточнил автор статьи.
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В материале указали, что российская техника повсеместно считается грозной силой. Североатлантический альянс прилагает все усилия, чтобы сравнять счет в гонке вооружений.
Россия за последние 10 лет ввела в строй несколько новейших подводных лодок и торпеды «Посейдон». Просочилась информация и о подводных дронах. Американские военные эксперты считают, что ВМФ успешно внедрил новую тактику подводной войны.
Запад стал опасаться за свои морские кабели и нефтепроводы, а также прибрежные города. Аналитики пришли к выводу, что российские субмарины флот НАТО не остановит, написал «Царьград».
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