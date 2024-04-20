Мир 20 апреля 2024, 17:14 Ввод войск США на Украину назвали возможным Подполковник Виндман назвал возможным введение войск США на Украину IMAGO/Andreas Beil / Global Look Press

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США могут ввести войска на Украину, если ВСУ потерпят поражение в конфликте. Об этом в эфире MSNBC заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Александр Виндман.

Он предупредил, что конгрессу следует согласовать пакет помощи Украине, в противном случае в конфликте придется участвовать американским военным.

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«Это (новый пакет помощи Украине — прим. ред.) крайне важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине», — подчеркнул эксперт.

Виндман напомнил, что российская армия продолжает оттеснять ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, Украина может просто не успеть получить новый пакет помощи от США. А если ей не удастся «добиться успеха», вероятность участия американских войск в конфликте увеличится, добавил отставной подполковник.

Ранее ВС России ударили по Одесскому припортовому заводу. Российские военные также поразили под Одессой ангар с водными беспилотниками и склад ВСУ.