Вучич заявил, что доказательств о причастности России к протестам в стране нет
Глава государства отреагировал на публикации некоторых СМИ страны, которые были посвящены этой теме. Слова Вучича привел телеканал Pink.
«Нет ни одного доказательства, что русские стоят за демонстрациями. И я не могу такого сказать», — подчеркнул президент Сербии.
Несостоявшуюся встречу с послом РФ в Белграде, которая была запланирована на 8 июля, Александр Вучич объяснил техническими причинами. Она должна пройти в понедельник, 13 июля.
В российском МИД публикации о причастности РФ к сербским протестам назвали «вбросом». В министерстве считают, что «низкопробная заказуха» преследует единственную цель — испортить отношения между двумя странами.
Протесты против карантинных мер вспыхнули на прошлой неделе в Белграде и других городах Сербии. К среде и четвергу они переросли в беспорядки. В них пострадали почти 120 полицейских, задержаны более 150 человек. Протестные акции продолжились и в последующие дни, но были мирными.