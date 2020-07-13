Вучич заявил, что доказательств о причастности России к протестам в стране нет

У Сербии нет причин полагать, что Россия каким-то образом причастна к волне беспорядков в стране. Сербский президент Александр Вучич заметил, что доказательств этому нет.

Глава государства отреагировал на публикации некоторых СМИ страны, которые были посвящены этой теме. Слова Вучича привел телеканал Pink.

«Нет ни одного доказательства, что русские стоят за демонстрациями. И я не могу такого сказать», — подчеркнул президент Сербии.

Несостоявшуюся встречу с послом РФ в Белграде, которая была запланирована на 8 июля, Александр Вучич объяснил техническими причинами. Она должна пройти в понедельник, 13 июля.

В российском МИД публикации о причастности РФ к сербским протестам назвали «вбросом». В министерстве считают, что «низкопробная заказуха» преследует единственную цель — испортить отношения между двумя странами.

Протесты против карантинных мер вспыхнули на прошлой неделе в Белграде и других городах Сербии. К среде и четвергу они переросли в беспорядки. В них пострадали почти 120 полицейских, задержаны более 150 человек. Протестные акции продолжились и в последующие дни, но были мирными.