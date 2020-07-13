facebook_pixel
    13 июля 2020, 06:41

    Вучич заявил, что доказательств о причастности России к протестам в стране нет

    Александра Ломейко

    У Сербии нет причин полагать, что Россия каким-то образом причастна к волне беспорядков в стране. Сербский президент Александр Вучич заметил, что доказательств этому нет.
    Вучич заявил, что доказательств о причастности России к протестам в стране нет

    Глава государства отреагировал на публикации некоторых СМИ страны, которые были посвящены этой теме. Слова Вучича привел телеканал Pink.

    «Нет ни одного доказательства, что русские стоят за демонстрациями. И я не могу такого сказать», — подчеркнул президент Сербии.

    Несостоявшуюся встречу с послом РФ в Белграде, которая была запланирована на 8 июля, Александр Вучич объяснил техническими причинами. Она должна пройти в понедельник, 13 июля.

    В российском МИД публикации о причастности РФ к сербским протестам назвали «вбросом». В министерстве считают, что «низкопробная заказуха» преследует единственную цель — испортить отношения между двумя странами.

    Протесты против карантинных мер вспыхнули на прошлой неделе в Белграде и других городах Сербии. К среде и четвергу они переросли в беспорядки. В них пострадали почти 120 полицейских, задержаны более 150 человек. Протестные акции продолжились и в последующие дни, но были мирными.