Полиция применила слезоточивый газ на протестах в Белграде

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на площади перед зданием парламента Сербии в Белграде.

Периодически демонстранты кидали в полицейских камни и пиротехнику. Правоохранители вынуждены были применить дубинки и слезоточивый газ, под который попали как демонстранты, так и сами полицейские. Кроме того, досталось и журналистам, освещавшим события, пишет РИА «Новости».

Более серьезные ранения получили несколько человек из числа протестующих и сотрудников подразделений безопасности. К площади подъехала «скорая». Однако пока невозможно точно оценить число и состояние всех пострадавших.

Сейчас правоохранители установили порядок непосредственно возле здания парламента, но на прилегающих улицах продолжатся стычки протестующих с полицией.

Волна протестов прокатилась по Сербии на фоне введения новых ограничений из-за распространения коронавируса. В антиправительственных акциях пострадали и журналисты. Во время протестного мероприятия в городе Нови-Садев произошло нападение на съемочную группу телеканала РТС.