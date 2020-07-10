МИД РФ прокомментировал наличие «российского следа» в беспорядках в Сербии

В министерстве заявили, что данные заявления являются «низкопробной заказухой». Там отметили, что ее цель — внести раздор в отношения между странами. В МИД также подчеркнули, что все это делается под влиянием конспирологических стереотипов спонсоров, видящих везде «руку Москвы».

Представители МИД выразили надежду на то, что беспорядки в Белграде скоро закончатся.