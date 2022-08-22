Вучич спросил сербов, как жить без нефти из-за санкций ЕС

С 1 ноября начнут действовать санкции Евросоюза, из-за которых Сербия не сможет получать морским путем нефть из России. Об этом в обращении к своим гражданам напомнил президент страны Александр Вучич, сообщили «Известия».

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», — заявил он.

На территории страны работают Нефтяная индустрия Сербии, 56,1% которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево.

Частичное нефтяное эмбарго вошло в шестой пакет санкций Евросоюза. Запрет ввели на морские поставки нефти. Сенатор Алексей Пушков предупредил, что ограничения неминуемо скажутся на самих европейцах.

Россия, несмотря на ограничения, вернулась к прежнему объему добычи нефти и повысила ее стоимость. Страны Запада не сумели вынудить членов ОПЕК, в частности Саудовскую Аравию и ОАЭ, увеличить объемы добычи нефти. Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас назвал это победой России на рынке энергоресурсов.