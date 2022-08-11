Обозреватель Bloomberg признал, что Россия победила на нефтяном рынке

Несмотря на санкции, Россия продолжила зарабатывать на продаже нефти и фактически победила на рынке энергоресурсов. Предстоящей зимой политики Европы проверят свою готовность к эмбарго, заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Каким бы индикатором вы ни пользовались, президент России Владимир Путин выигрывает на рынке энергоресурсов. Москва доит свою нефтяную дойную корову, зарабатывая сотни миллионов долларов каждый день», — заявил Хавьер Блас.

В июле добыча нефти вернулась к прежним объемам — почти 10,8 миллиона баррелей в день против январских 11 миллионов баррелей. По отраслевым оценкам, добыча нефти в этом месяце несколько выше. Положительную динамику зафиксировали третий месяц подряд.

После того как европейские покупатели отвернулись от России, она нашла новых покупателей. Большая часть этой нефти попадает в Азию, особенно в Индию, а также в Турцию и другие страны Ближнего Востока, а также в саму Европу — страны делают запасы перед тем, как в ноябре эмбарго официально вступит в силу.

Кроме того, повысились цены на нефть. Если раньше Россия была вынуждена продавать свои сорта сырой нефти с огромными скидками по сравнению с другими сортами, чтобы привлечь покупателей, то теперь благодаря «узкому рынку» ценовые возможности удалось восстановить.

Хавьер Блас отметил, что Европа столкнется с кризисом этой осенью. Стоимость электроэнергии для домов и предприятий резко возрастет с октября. Цены в Великобритании, вероятно, подскочат на 75%, в то время как в Германии некоторые коммунальные службы уже предупредили, что цены вырастут более чем на 100%.

«Энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств обуздать свою зависимость от российской нефти и газа», — заявил автор статьи.