Мир 14 августа 2023, 15:11 Сербия отказалась вводить санкции и осталась союзником России CNN: вопреки давлению стран Запада Сербия осталась союзником России Unsplash

Читать 360tv в

Несмотря на стремление стран коллективного Запада переманить Сербию на свою сторону, она не признала ни один из пакетов санкций и не отвернулась от России. Об этом заявил телеканал CNN.

Будучи давним союзником России, Сербия с начала спецоперации на Украине пыталась балансировать между историческими связями с партнером и потенциальной европейской интеграцией. По словам автора статьи, США сосредоточили свое внимание на этой стране, а европейские политики попытались склонить ее на свою сторону.

Реклама

«Но по прошествии 18 месяцев некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход был сплошным пряником, а не кнутом, и в результате он не достигает целей», — заявило издание.

Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против России и продолжила преследовать собственные национальные интересы.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Запад не сможет одолеть Россию на поле боя. RT сообщил, что он посоветовал сторонам прийти к мирному решению конфликта на Украине.