Мир 05 августа 2023, 10:36 Вучич заявил о растущем лицемерии Запада Президент Сербии Вучич указал на двойные стандарты и растущее лицемерие Запада РИА «Новости»

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Запад демонстрирует растущее лицемерие и двойные стандарты по отношению к политическому руководству Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, эти тенденции наблюдаются в свете введения США санкций против властей этой страны, сообщило РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что для Сербии введенные США санкции против руководства РС БиГ не существуют.

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«В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов <…> по отношению к нам, сербам», — указал Вучич на мероприятии в годовщину хорватской военно-полицейской операции «Буря».

Вучич и ранее говорил, что санкционная политика представляет очень серьезную проблему. Лидер Сербии указывал, что Соединенные Штаты ввели санкции и против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина. Под ограничения попадали и лидеры сербов на севере Косова и Метохии. Теперь их ввели и в отношении всего руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины.