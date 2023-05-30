Мир 30 мая 2023, 00:07 Вучич созвал встречу с представителями пяти стран из-за беспорядков в Косове YouTube

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В связи с обострением ситуации в Косове президент Сербии Александр Вучич на вторник, 30 мая, созвал встречу с представителями США, Франции, Великобритании, Германии и Италии. Об этом сербский лидер сообщил в обращении к нации, его слова передало издание «Вечерне новости».

«Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое „чудо“, которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого», — заявил Вучич.

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Президент считает, что цель властей Косова, в частности премьер-министра Альбино Курти, — столкнуть Сербию с НАТО.

Белград сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косове, но не допустит убийства сербов, подчеркнул Вучич. Ближайшую ночь президент намерен провести с военными около административной линии с Косово и Метохией.

Обострение началось вечером 29 мая в муниципалитете Звечан. Сербы устроили мирную акцию с требованием к властям Косова. Представители Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали сербов. В ходе беспорядков пострадали более 50 сербов, отметил Вучич.