Мир 25 декабря 2023, 02:03 Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков в Белграде РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности из-за беспорядков перед администрацией Белграда. Об этом сообщил телеканал Pink.

«Началось заседание совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов», — заявили журналисты.

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Ранее Вучич выступил с обращением к нации по поводу протестов оппозиции. Президент заявил, что эти акции — попытка лишить Сербию суверенитета и пообещал защитить страну. По словам Вучича, речь о революции не идет.

Вечером в воскресенье, 24 декабря, участники акции протеста пошли на штурм администрации Белграда. Протестующие выбили окна в здания и начали ломать двери. Лидер оппозиционной партии «Сербия против насилия» призвал сторонников окружить здание, а оставшихся политиков — войти в администрацию и выступить с обращением с балкона.