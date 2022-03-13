Вучич рассказал, сколько готов платить за газ из России

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что готов согласиться на поставки российского газа по цене в 400 долларов за тысячу кубометров после окончания нынешнего контракта. Срок его действия настоящего истекает в июне 2022 года. Об этом политик заявил в эфире TV Pink.

«Когда я был на переговорах с Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками», — признался Вучич.

Сейчас Сербия получает газ по договору с компанией «Газпром» от ноября 2021 года по цене 270 долларов за тысячу кубических метров, шесть миллионов кубометров в сутки. Этот договор заканчивается 31 мая.

Власти Сербии заявляли, что новый контракт намереваются заключить с Россией на 10 лет.

Ранее стало известно, что Евросоюз не будет вводить санкции в отношении нефти и газа из России. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом резидент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля.