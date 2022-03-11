Экс-чиновник США подсчитал, сколько миру понадобится лет для замещения российской нефти

Миру понадобится от пяти до десяти лет, чтобы заместить российскую нефть на рынке. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

«Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести десять миллионов баррелей нефти, которые производит Россия? Мы говорим о пяти-десяти годах», — приводит его слова РИА «Новости».

Ситтон отметил, что из-за введенных западными странами санкций единственным крупным потребителем российской нефти может оказаться Китай, который только выиграет от этой ситуации, так как сможет диктовать свои условия.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Он отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но, как указал американский лидер, если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.

Президент США отметил, что решение о запрете поставок российских нефти и газа приведет к повышению цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков выразил мнение, что в России продолжат добычу нефти и газа в тех же объемах, в которых они поставлялись в США. Однако по его словам, стоит ожидать переформатирование рынка — Россия будет отправлять нефть и нефтепродукты, которые раньше шли в США, на азиатские рынки или в Южную Америку.