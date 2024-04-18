Мир 18 апреля 2024, 00:09 Вучич рассказал, при каких условиях распадется Республика Сербская Вучич: Республика Сербская распадется, если ООН признает геноцид в Сребренице РИА «Новости»

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Если 11 июля признают Международным днем памяти геноцида в Сребренице, это приведет к распаду Республики Сербской. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, его слова привело РИА «Новости».

Рассмотрение этой резолюции запланировали на 27 апреля. Как отметил сербский лидер, инициатором установления памятной даты стала Босния и Герцеговина. ФРГ решила выступить посредником.

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По словам Вучича, такое решение приведет к приравниванию сербов к «геноцидальной нации». Позже у Боснии и Герцеговины появится возможность потребовать репарации, а также уничтожить автономную Республику Сербскую.

Ранее лидеры правительств стран ЕС решили провести диалог с Боснией и Герцеговиной о ее членстве в блоке. Как отметил глава Евросовета Шарль Мишель, теперь предстоит серьезная работа.

До этого глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что народ Сербии обрадовался победе Владимира Путина на выборах в президенты России, люди считают российского лидера своим другом и опорой.