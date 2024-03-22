Мир 22 марта 2024, 00:11 Боснии и Герцеговине дали зеленый свет на переговоры о членстве в ЕС Мишель: ЕС согласился начать переговоры по членству Боснии и Герцеговины РИА «Новости»

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Главы правительств стран Евросоюза приняли решение начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о ее членстве в блоке. Об этом в сети Х сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной… Теперь предстоит серьезная работа», — написал он.

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Ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербский народ обрадовался победе Владимира Путина на президентских выборах в России потому, что считает его своим другом и опорой. По мнению Додика, сербы считают российского лидера не только другом, который о них заботится, но и великим государственным деятелем, отличающимся мудростью и ответственностью. По этой причине они рады выбору россиян.