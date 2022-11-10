10 ноября 2022, 22:37
Вучич рассказал, когда Сербия введет санкции против России
Президент Вучич: Сербия введет санкции против России только под «Дамокловым мечом»
Сербские власти начнут поддерживать санкции в отношении России только с «Дамокловым мечом над головой». Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.
«Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны», — процитировало Вучича агентство Tanjug.
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Президент Сербии в четверг прибыл во Францию, где провел встречу с президентом Эммануэлем Макроном. В пятницу в Париже сербский лидер пообщается с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.
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Ранее Вучич заявил, что все мировые политики знают, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», но им проще «прикидываться слабоумными».
Запад, в свою очередь, пытался усилить давление на Сербию перед формированием ее нового правительства и впервые увязал этот вопрос продолжением переговоров об ее интеграции в Евросоюз.
Сербия
Санкции
Александр Вучич
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