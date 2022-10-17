Сербия под влиянием Запада перестала исключать введение санкций против России — СМИ | 360°

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Сербия под влиянием Запада перестала исключать введение санкций против России — СМИ

«Коммерсант»: Запад склонил Сербию к санкциям против России

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Запад усилил давление на Сербию перед формированием ее нового правительства и впервые увязал этот вопрос продолжением переговоров об ее интеграции в Евросоюз. В результате позиция страны несколько изменилась — теперь ее президент Александр Вучич не исключает введения новых санкций против России, сообщил «Коммерсант».

«Прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России», — отмечается в документе, который на прошлой неделе принял внешнеполитический комитет Европарламента. Подразумевается, что в противном случае дотаций Сербии со стороны Евросоюза пересмотрят.

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Следом за этим вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в «ведении захватнической войны».

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«Мы должны согласовать свою политику с ЕС. <…> Никто не говорит, что у нас больше не будет друзей в Российской Федерации, но, с другой стороны, ее политика практически захватническая, и это нельзя поддержать», — отметила она в интервью сербскому каналу Euronews.

Через пару дней уже в другом интервью Михайлович уже четко заявила, что Россия «ведет не освободительную, а захватническую войну», и в этой ситуации Сербия должна «иметь ясную позицию и определить свое место на будущие 100 лет».

Кроме того, страна поддержала резолюцию ООН, в которой Россию осудили за референдумы по присоединению двух республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

А Вучич в своем обращении к нации подчеркнул, что Сербия не будет вводить санкции против России «до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока не придется принять иную реальность».

Сербия — единственный кандидатом в Евросоюз, который еще не присоединился к антироссийским санкциям. Ранее ее президент заявлял, что страна не позволит давить на себя в этом вопросе.

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