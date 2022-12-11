Мир 11 декабря 2022, 23:15 Вучич призвал сербов не трогать персонал миссий НАТО и Евросоюза в Косове Президент Сербии Вучич призвал не трогать персонал миссий НАТО и ЕС в Косове Pxhere

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Сербы, которые живут в Косове и Метохии, должны избегать конфликтов с представителями миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Свое заявление он сделал по итогам заседания Совбеза в эфире Радио и телевидения страны.

«Чтобы никто не трогал персонал KFOR и EULEX, это очень важное сообщение. Призываем к миру, призываем к разговору, чтобы (косовоалбанские власти — прим. ред.) выпустили на свободу невиновного человека, которого задержали», — сказал Вучич.

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По данным спецслужб Сербии, косовоалбанские силы могут совершить провокацию и напасть под видом протестующих на представителей Евросоюза и НАТО.

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Уже несколько месяцев продолжается конфликт между Сербией и Косовом. Его новым витком стало заявление сербских властей об оккупации районов проживания сербов в Косове и Метохии. Тогда в город Косовска-Митровица на бронетехнике въехали свыше 300 полицейских под предлогом заботы о безопасности жителей на предстоящем голосовании. Правительство Сербии подчеркнуло, что это нарушает соглашения, где на вход силовых структур требуется согласие муниципалитетов, которого не было.

Вучич отмечал, ни США ни Приштина не соблюдают уже достигнутых соглашений по Косову.