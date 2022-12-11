Мир 11 декабря 2022, 22:51 Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косову Президент Сербии Вучич: США и Приштина не соблюдают достигнутых соглашений по Косову РИА «Новости»

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США и Приштина не соблюдают ни одного из уже достигнутых соглашений по Косову. Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова привели «Вечерне новости».

«Пусть наши американские партнеры скажут нам, какой правовой акт они и Приштина соблюдают. Просто назовите нам один. Они придерживаются только „акта“, что они могут делать все, что угодно, пока хотят и сколько хотят. Нас прижимают к стене», — сказал сербский президент.

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Вучич отметил, что этот день стал для него самым трудным с тех пор, как он возглавил страну. Также он добавил, что самая трудная ночь еще впереди.

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На фоне эскалации обстановки в северной части Косова Вучич вышел с обращением к нации. Президент Сербии призвал сербское и албанское население края сохранить мир. По словам Вучича, Приштина намеревается с помощью политики террора покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии.

Новая эскалация конфликта началась с ввода 350 бойцов косовского спецназа в районы компактного проживания сербов. Такое решение, как напомнил Вучич, Приштина могла принять только с разрешения местных муниципалитетов, которого они не выдавали.