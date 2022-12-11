Мир 11 декабря 2022, 20:19 Сербия встала на защиту северных районов Косова. Новый конфликт не выгоден никому Политолог Журавлев: Косово решилось на обострение с Сербией в условиях СВО РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич объявил об экстренном заседании Совета безопасности страны из-за обострения на севере Косова. Правительство республики соберется в Белграде в воскресенье, 11 декабря, в 21:00 по московскому времени. Новая эскалация конфликта началась с ввода 350 бойцов косовского спецназа в районы компактного проживания сербов. Вучич напомнил, что такое решение Приштина могла принять только с разрешения местных муниципалитетов, которого они не выдавали.

Нарушения соглашений

Конфликт между Сербией и Косовом продолжается уже несколько месяцев. Летом стороны чуть не пришли к вооруженному столкновению по вопросу автомобильных номеров. Власти Приштины выпустили указ, по которому владельцев машин с сербскими номерами ждал штраф. Это привело к протестам на севере края, где жители заблокировали транзитный мост и выстроили баррикады. Тогда президент Вучич призвал власти Косова одуматься, и введение ограничений перенесли на осень.

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В знак протеста 5 ноября косовские сербы объявили о выходе из всех институтов власти края. Свои места оставили полицейские и чиновники. Президент Вьоса Османи назначила на 18 декабря внеочередное голосование на северных территориях.

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Вучич подчеркивал, что косовский спецназ появился в местах проживания сербов еще в начале недели, где пытался взять под контроль местные избиркомы. Но после столкновения с жителями силовики ушли.

Новым витком конфликта стало заявление властей Сербии об оккупации районов проживания сербов в Косове и Метохии. Тогда в город Косовска-Митровица на бронетехнике въехали 350 полицейских под предлогом заботы о безопасности жителей на предстоящем голосовании.

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В сербском правительстве заявили, что это нарушает соглашения от 2013 года, где на вход силовых структур требуется согласие муниципалитетов, и подчеркнули, что готовы вернуть до тысячи военных в Косово и Метохию по резолюции Совбеза ООН. Последней каплей стало задержание полицейского Деяна Пантича, который вместе с коллегами уволился 5 ноября.

Косовские силовики задержали его на контрольно-пропускном пункте «Ярине» по подозрению в терроризме. Чтобы не допустить вывоза бывшего правоохранителя в Приштину, сербы возвели баррикады на дорогах края. Премьер-министр Косова Альбин Курти поставил ультиматум, что дает время на освобождение проезжей части от баррикад или объявит полицейскую операцию в сербском анклаве.

На место прибыли патрули миссии Евросоюза, а также сотрудники Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).

Президент Сербии Александр Вучич в своем субботнем обращении заявил, что власти Косова намерены подать заявку о вступлении в Евросоюз, что полностью нарушает Вашингтонское соглашение. Он добавил, что уже передал эту информацию странам ЕС, не признавшим независимости Косова, а также направил запрос в миссию НАТО о вводе силовых структур на север края в связи с обострением ситуации. Сегодня сербский лидер проведет заседание Совета безопасности страны для принятия мер по защите населения Косова и Метохии.

Ненужное обострение

История с автомобильными номерами стала подготовительным этапом косовских властей для окончательного решения сербского вопроса. Таким мнением с «360» поделился научный руководитель Института национальных проблем Дмитрий Журавлев. Он отметил, что причины конфликта гораздо глубже.

«Правительство косовских албанцев решило, что в условиях специальной военной операции за сербов никто не вступится и наступил момент окончательного решения этого вопроса», — заявил эксперт.

РИА «Новости»

Он подчеркнул, что новый конфликт странам Евросоюза сейчас не нужен. Американцы, которые остаются близкими друзьями для косовских албанцев, тоже не захотят разбираться в этом вопросе. Поэтому сейчас все силы бросят на то, чтобы разрулить ситуацию.

«У американцев на руках Украина и Тайвань. Третий конфликт им не нужен. Поэтому ситуацию разрешат. Но сделать это можно только одним способом. Чтобы американцы цыкнули, и косовары успокоились. Другого варианта здесь нет», — отметил Журавлев.

В принятии заявки Косова о вступлении в Евросоюз политолог усомнился и отметил, что успеха по этому вопросу удастся достичь вряд ли. Он пояснил, что многие страны окажутся не в восторге от появления такого члена. В частности против выступят Венгрия и Болгария. США попытаются надавить на европейцев, но сделать это со всеми у них не получится.