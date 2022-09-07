Путин заявил, что Россия никому не позволит навязывать свои решения | 360°

Все новости

Спецоперация

07 сентября 2022, 22:07

Украина стала «донором» Европы. Погибших бойцов ВСУ начали разбирать на «запчасти»

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Реклама

Эксклюзив

07 сентября 2022, 21:45

Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Важное

07 сентября 2022, 12:14

Путин заявил, что Россия никому не позволит навязывать свои решения

Президент Путин: Россия не позволит никому навязывать решения в сфере энергетики

Читать 360tv в

Россия никому не позволит навязывать свои решения в сфере энергетики, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у других стран «руки коротки».

«В сфере энергетики мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения — руки у них коротки. Но и в этой сфере мы не должны делать того, что противоречит нашим интересам», — рассказал президент.

Реклама

Глава государства напомнил, что МИД России руководствуется принципом взаимности. По мнению Владимира Путина, не стоит делать того, что не отвечает интересам страны.

Реклама

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали», — так он прокомментировал возможность ответного запрета на выдачу виз иностранным туристам. Фрагмент выступления президента опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама