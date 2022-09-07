Путин заявил, что Россия никому не позволит навязывать свои решения | 360°

Важное 07 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что Россия никому не позволит навязывать свои решения Президент Путин: Россия не позволит никому навязывать решения в сфере энергетики

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Россия никому не позволит навязывать свои решения в сфере энергетики, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у других стран «руки коротки».

«В сфере энергетики мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения — руки у них коротки. Но и в этой сфере мы не должны делать того, что противоречит нашим интересам», — рассказал президент.

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Глава государства напомнил, что МИД России руководствуется принципом взаимности. По мнению Владимира Путина, не стоит делать того, что не отвечает интересам страны.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали», — так он прокомментировал возможность ответного запрета на выдачу виз иностранным туристам. Фрагмент выступления президента опубликовал Telegram-канал «Смотри».

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