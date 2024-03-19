Мир 19 марта 2024, 18:42 Вучич поздравил Путина с победой на выборах президента Президент Сербии Вучич поздравил Путина с переизбранием РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сербский лидер Александр Вучич сообщил в соцсетях о том, что поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах президента. Вучич передал поздравления послу России Александру Боцан-Харченко, которого принял в своей резиденции «Андричев венац» в Белграде утром 19 марта.

В своем заявлении глава Сербии также упомянул тяжелую ситуацию, с которой столкнулся ее народ в Косово и Метохии, и поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности страны.

Реклама

Выборы президента России проходили в течение трех дней: с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже поздравил действующего президента России с победой на выборах. Он пожелал главе государства неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе.