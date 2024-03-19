Власть 19 марта 2024, 16:39 «Великий курс во благо будущего». Кадыров поздравил Путина с переизбранием Глава Чечни Кадыров поздравил Путина с переизбранием на должность президента Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Глава Чечни Рамзан Кадыров по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием от имени всего народа республики. Пост появился в Telegram-канале Кадырова.

«Я <…> поздравил Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах. Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны», — отметил Кадыров.

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По его словам, Путин гордится результатом, который продемонстрировала Чечня на выборах, и благодарит ее народ за поддержку.

Глава ЧР добавил, что президент попросил его о некой услуге, которую тот с удовольствием выполнит, но уточнений по этому поводу не дал.

Ранее Путина с переизбранием поздравил президент Ирана Эбрахим Раиси. Во время телефонного разговора лидеры также обсудили перспективы сотрудничества двух стран, в частности в торговой сфере и в воплощении инвестпроектов.