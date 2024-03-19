19 марта 2024, 16:39
«Великий курс во благо будущего». Кадыров поздравил Путина с переизбранием
Глава Чечни Кадыров поздравил Путина с переизбранием на должность президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием от имени всего народа республики. Пост появился в Telegram-канале Кадырова.
«Я <…> поздравил Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах. Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны», — отметил Кадыров.
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По его словам, Путин гордится результатом, который продемонстрировала Чечня на выборах, и благодарит ее народ за поддержку.
Глава ЧР добавил, что президент попросил его о некой услуге, которую тот с удовольствием выполнит, но уточнений по этому поводу не дал.
Ранее Путина с переизбранием поздравил президент Ирана Эбрахим Раиси. Во время телефонного разговора лидеры также обсудили перспективы сотрудничества двух стран, в частности в торговой сфере и в воплощении инвестпроектов.
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
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