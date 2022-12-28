Мир 28 декабря 2022, 23:15 Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время обострения конфликта в Косове Глава Сербии Вучич выразил благодарность России за поддержку во время обострения в Косове РИА «Новости»

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Сербский президент Александр Вучич поблагодарил российскую сторону за политическую поддержку во время обострения конфликта в Косове и Метохии. Об этом он сказал журналисту канала TV Pink.

«Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает», — отметил он.

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Вучич также поблагодарил Китай и Индию за содействие. В среду, 28 декабря, он обратился к соотечественникам, живущим на территории Косова и Метохии. Президент призвал их разобрать баррикады.

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В ночь на 28 декабря к сербско-косовской линии соприкосновения начали подтягиваться жители обеих стороны. Эскалация конфликта нарастала, а власти республики пригнали на границу военную технику. Посол России в Белграде Александра Боцан-Харченко заявил, ситуация между Сербией и Косово развивается по опасному сценарию.