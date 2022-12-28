Мир 28 декабря 2022, 01:04 Сербия и Косово начали стягивать военную технику к линии соприкосновения Посол в Белграде Боцан-Харченко: ситуация вокруг Косова развивается по опасному сценарию

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На границе Сербии и Косова нарастает эскалация. Обе стороны начали стягивать военную технику к линии соприкосновения, сообщили местные жители. Они опубликовали видео с места событий в соцсетях.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Звезда» заявил, что ситуация вокруг непризнанного Косова накаляется.

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«Ситуация действительно накаляется, развивается по очень и очень опасному сценарию. Провокация может быть любая», — сказал дипломат.

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Он отметил, что сейчас на линии соприкосновения идет прямое противостояние. Приштина наращивает свое военное присутствие. По его словам, поставленная Западом задача по установлению контроля над сербонаселенными районами Косова осуществляется в полной мере.

Боцан-Харченко не исключил более широкий конфликт. Однако дипломат все же допустил, что сложиться «некоторое умиротворение». Он добавил, что к примирению нет никаких предпосылок, «все находится в руках Вашингтона».

Утром 27 декабря стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приказал привести в боеготовность армию страны. По данным издания «Вечерне новости», в состояние полной боевой готовности перевели и косовские силы.