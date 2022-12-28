Мир 28 декабря 2022, 20:56 Вучич призвал сербов в Косове и Метохии разобрать баррикады Президент Сербии Вучич призвал косовских соотечественников разобрать баррикады Jandra Sutton / Unsplash

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Президент Сербии Александр Вучич обратился к соотечественникам, проживающим в Косове и Метохии. Глава государства призвал их разобрать баррикады, сообщил ТАСС.

«[Вучич] предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим [в связи с гарантиями], и попросил наших сербов покинуть баррикады», — заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

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По словам Петковича, власти США и ЕС дали гарантии, что участвовавших в протестах сербов не станут арестовывать и привлекать к ответственности. Глава Канцелярии счел обязательство европейских и американских политиков подтверждением того, что находящиеся на баррикадах люди находятся в безопасности.

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В ночь на 28 декабря эскалация на границе Сербии и непризнанного Косова начала в очередной раз нарастать. К линии соприкосновения подтянулись местные жители с обеих сторон, власти республики пригнали туда военную технику. По словам посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко, ситуация развивается по опасному сценарию.