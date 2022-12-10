Мир 10 декабря 2022, 22:14 Вучич назвал нарушением подачу заявки Косовом на вступление в ЕС Президент Сербии Вучич направит запрос на размещение силовиков в Косове по резолюции ООН РИА «Новости»

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Приштина 15 декабря планирует подать запрос на вступление в Евросоюз. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что это является прямым нарушением Вашингтонских соглашений, сообщило агентство «Вечерние новости».

«Приштина 15-го числа официально подаст заявку на вступление в Евросоюз под фанфары в Брюсселе. Это крах Вашингтонских соглашений, это признак того, что они их не уважают», — высказался он.

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Глава государства решил направить запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии на размещение силовиков в непризнанной территории по резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Власти Сербии уже согласовали текст документа. Решение правительства озвучат на следующей неделе 12 или 13 декабря.

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«Резолюция Совета Безопасности недвусмысленно говорит, что <…> этот запрос должен быть одобрен. У меня, конечно же, нет никаких иллюзий, я знаю, что они этот запрос отклонят, о чем вам заранее говорю», — добавил Вучич.

Прошедшие в ноябре переговоры президента Сербии и премьера непризнанного Косова Альбина Курти прошли неудачно. После этого Вучич сообщил, что в Косове и Метохии наблюдается трудная ситуация.