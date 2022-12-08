Мир 08 декабря 2022, 23:44 Несколько сотен спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии — СМИ «Вечерне новости»: от 200 до 300 спецназовцев Косова заблокировали Косовска-Митровицу Pxhere

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От 200 до 300 спецназовцев полиции непризнанного Косова вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии.

Как указано в материале газеты «Вечерне новости», на территорию на севере Косова и Метохии вошли до трех сотен спецназовцев на бронетехнике. Они заблокировали Косовска-Митровицу. Таким способом, как говорится в статье, премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».

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Косовская полиция без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов не может въезжать в населенный сербами север края. Это следует из Брюссельских соглашений.

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В конце ноябре президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации заявил о тяжелой ситуации, которая наблюдалась в Косове и Метохии после неудачных переговоров в Брюсселе. Они касались вопроса урегулирования отношений между Белградом и Приштиной.

Сербский лидер обратился к западному сообществу с просьбой попытаться оказать влияние на Приштину и помочь «сохранить мир».