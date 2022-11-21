Мир 21 ноября 2022, 22:05 «На грани столкновений». Вучич предупредил о тяжелой ситуации в Косове и Метохии Президент Сербии Вучич заявил о тяжелой ситуации в Косове Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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После неудачных переговоров в Брюсселе сейчас в Косове и Метохии наблюдается тяжелая ситуация. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации. Трансляцию проводило национальное телевидение страны РТС.

«Ситуация в Косове тяжелая, буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Вучич.

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Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти состоялись утром 21 ноября в Брюсселе. Они касались вопроса урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, сообщил газете Blic источник.

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«Решение, которое было предложено, отменяло Брюссельские соглашения, чего Сербия не может принять», — отметил он.

Донецкий журналист Владислав Угольный в беседе с РИА ФАН напомнил, что конфликт между Косово и официальной властью Сербии наблюдается на севере страны в течение 2022 года. Косовские власти пытаются «выдворить» с этой территории этнических сербов.