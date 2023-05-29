Мир 29 мая 2023, 07:36 Вучич уличил премьера Косова в желании стать «местным Зеленским» Лидер Сербии Вучич: премьер Косова Курти пытается подражать президенту Украины Зеленскому Пресс-служба Кремля

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Премьер непризнанного Косова Альбин Курти пытается стать «этаким Зеленским», в результате ситуация в Косове и Метохии может сильно обостриться. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич в интервью каналу Pink.

По его мнению, «самое тяжелое» еще предстоит — и все из-за «провокационных действий и ужасно безответственного поведения» Курти. Вучич отметил, что боится общей нестабильности и «больших конфликтов».

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«Знаю, что сербы не могут этого терпеть, а тот другой, который это вызвал, ни за что не отступит. Он сильно хочет и мечтает быть этаким Зеленским», — подчеркнул сербский лидер.

Обострение ситуации в Косове и Метохии вызвает опасения и у послов европейских стран, с которыми недавно пообщался Вучич.

В пятницу косовские силовики попытались захватить здания городских администраций в четырех муниципалитетах Косова и Метохии. В городе звучали сирены. По некоторым данным, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. СМИ писали о поджоге полицейской машины.

ВС Сербии првели в состояние повышенной боевой готовности. Сербия развернула армию на административной линии с Косовом.