Выстрелы российских военных в сторону британского эсминца в Черном море назвали безупречными

Эсминец ВМС Великобритании Defender грубо нарушил границу РФ в Черном море. Корабль зашел в территориальные воды России, поэтому предупредительное бомбометание со стороны российских военных было абсолютно правильным, заявил «360» депутат Госдумы, член комитета по обороне Владимир Богодухов.

По его мнению, на незаконные действия эсминца Великобритании последует реакция и со стороны МИД РФ.

«А действия наших военных просто безупречны. Су-24М по курсу движения этого судна произвел бомбометания, показав, что дальше уже работа будет вестись по цели. И то же самое сделал наш катер, произведя выстрелы в направлении движения эсминца. После чего он изменил курс и ушел из наших вод», — сказал Богодухов.

Депутат подчеркнул, что со стороны экипажа Defender было допущено грубейшее нарушение, потому что военный корабль зашел в территориальные воды России.

По данным Минобороны РФ, британский эсминец пересек государственную границу России в районе мыса Фиолент и на три километра вошел в территориальное море. Черноморский флот вместе с погранслужбой ФСБ предупредил экипаж о применении оружия, но никакой реакции на это не последовало.

Тогда самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения Defender. После этого корабль покинул территориальные воды РФ.